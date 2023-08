Die Polizei Bregenz sucht nach zwei Verdächtigen, die für einen Einbruch mit Schussabgabe verantwortlich sein sollen. Einer der Beiden ist den Beamten bekannt und wird jetzt öffentlich gesucht.

Am frühen Sonntagvormittag haben drei Männer versucht in ein Mehrparteienhaus in Bregenz einzudringen, dabei fielen auch Schüsse. Noch am Sonntagabend gelang es den Beamten einen der Verdächtigen festzunehmen. Zwei sind weiter auf der Flucht. Zu einem der Verdächtigen hat die Polizei jetzt nähere Angaben. Offenbar sucht das Landeskriminalamt Vorarlberg wegen mehrerer Straftaten nach dem Flüchtigen.

LKA Vorarlberg fahndet nach Flüchtigem

Das Landeskriminalamt Vorarlberg fahndet im Zusammenhang mit mehreren Gewalttaten sowie Straftaten im Drogenmilieu nach dem 27-jährigen. Der Polizei zufolge steht er auch im Verdacht an der Schussabgabe bei einem Wohnhaus am vergangenen Sonntag dem 27. Augustin in Bregenz beteiligt gewesen zu sein.

Beschreibung des Verdächtigen

Der Gesuchte heißt Ali Haydar Demirci, ist 176 cm groß, hat schwarzes Haar und mehrere auffallende Tätowierungen an den Unterarmen sowie rechts am Hals. Demirci war zuletzt Bartträger und mit einer Schildkappe bekleidet. Demirci gilt nach Angaben der Polizei als gewaltbereit und soll mit einer Schusswaffe bewaffnet sein.

Der Gesuchte gilt als gewaltbereit und gefährlich. Das LKA Vorarlberg hat eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt für Hinweise aus der Bevölkerung. Landespolizeidirektion Vorarlberg

Zeugenaufruf und Belohnung

Zeugen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, sollen sich umgehend beim Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel.: +43 59133 80-3333) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat für Hinweise, die zur Festnahme von Ali Haydar Demirci führen, eine Belohnung in der Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.