In Walpertskirchen (Landkreis Erding) ist es am Montag zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein Müllmann war in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 49-Jährige in Au bei Walpertskirchen unterwegs, um die Mülltonnen im Müllfahrzeug zu entleeren. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann dabei in den Pressraum des Fahrzeugs.

Jede Hilfe kommt zu spät

Der Verunglückte konnte gegen 11:20 Uhr nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zu den Todesumständen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Unglück stehen könnten, werden unter der Telefonnummer 08122-9680 entgegen genommen.