Eine S-Bahn hat am Münchner Hauptbahnhof einen Kinderwagen überrollt, der auf das Gleis gefallen war. Zwei Bahnmitarbeiter mussten ihren Dienst abbrechen.

Schrecksekunden am Hauptbahnhof: Am Dienstagnachmittag ist ein Kinderwagen auf das Gleis gefallen. Eine S-Bahn hat ihn überrollt. Was nicht gleich klar war: Ist ein Baby im Kinderwagen oder nicht? Für zwei Deutsche-Bahn-Mitarbeiter war der Schreck so groß, dass sie an diesem Tag nicht mehr arbeitsfähig waren. Was sie zunächst nicht wussten: Der Kinderwagen war leer.

Oma ließ den Kinderwagen kurz aus den Augen

Kurz nach 14:30 Uhr haben Passanten den S-Bahn-Führer mit Handzeichen darauf aufmerksam gemacht, dass der Kinderwagen auf das Gleis gefallen war. Der 42-Jährige leitete sofort eine Schnellbremsung ein, konnte aber nicht verhindern, dass die S-Bahn den Kinderwagen überrollte. Für den Kinderwagen verantwortlich war eine 65-Jährige aus Moosach. Sie war mit zwei Enkelkindern (drei und fünf Jahre alt) am Bahnsteig und "hatte den Kinderwagen 'kurz' unbeaufsichtigt und aus den Augen gelassen", heißt es im Polizeibericht. Selbstverständlich erklärte sie den entsetzten Umstehenden und den Rettungskräften sofort, dass der Kinderwagen leer war, als er auf das Gleis stürzte. Trotzdem erlitten der 42-jährige S-Bahn-Führer und eine 59-jährige DB-Mitarbeiterin der örtlichen Bahnsteigaufsicht einen derartigen Schock, dass sie abgelöst werden mussten. Die Frau von der Bahnaufsicht hatte den Vorfall selbst beobachtet, den Nothalt gedrückt und Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Mehrere Menschen erlitten Schockzustände!

Im Nachgang meldeten sich noch weitere Menschen, die wegen des Vorfalls ebenfalls Schockzustände erlitten haben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen vor Ort informierte die Bundespolizei den Vater der Kinder telefonisch und teilte ihm mit, dass sich die Oma mit den beiden Buben - unverletzt - auf dem Heimweg befindet.

Beide S-Bahn-Gleise im Tiefbahnhof waren zur Bergung des Kinderwagens rund 45 Minuten gesperrt, was erhebliche Auswirkungen auf den Feierabendverkehr am Donnerstagnachmittag hatte. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.