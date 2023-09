Erneut hat die Polizei am Flughafen Memmingen am Mittwoch Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt.

Bei Einreisekontrollen am Flughafen Memmingen hat die Polizei auch am Mittwoch wieder mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Die Beamten erwischten gleich zwei Familien mit Kindern, die Reisen zu ihren Familien in Bulgarien und Rumänien eigenmächtig verlängert hatten. Eine Befreiung seitens der Schulen hätten nicht vorgelegen, so die Polizei.

Eine Familie ist bereits in der Vergangenheit aufgefallen

In einem Fall sei dies bereits zum wiederholten Male geschenen, heißt es weiter. Den Erziehungsberechtigten der schulpflichtigen Kinder drohen nun empfindliche Geldbußen. Möglicherweise wird auch das Jugendamt eingeschaltet.