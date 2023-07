Im nördlichen Ostallgäu ist am Freitag ein 70-jähriger Mann von einem Hund attackiert worden. Es ist bereits der zweite Fall in wenigen Tagen.

Nach Angaben der Polizei war der 70-jährige Mann auf dem Gehweg in der Ostendorfer Straße in Westendorf unterwegs. Plötzlich sprang ein Hund aus einem Grundstück auf den Mann zu und biss ihn. Der Senior erlitt dabei mehrere Hämatome am Oberschenkel.

Biss in Westendorf: Hundehalterin muss sich nun möglicherweise verantworten

Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen die Hundehalterin eingeleitet. Die 52-jährige Frau muss sich jetzt möglicherweise wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen verantworten. Bereits vor wenigen Tagen war ein Mann auf einem Campingplatz im Ostallgäu ebenfalls von einem Hund gebissen worden. Er hatte damals Verletzungen im Genitalbereich erlitten. Tierrechtsaktivisten hatten nach dem Fall erneut einen Hundeführerschein gefordert.