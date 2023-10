Schon wieder sind in der Region Menschen bei Hundeangriffen verletzt worden. Eine Frau musste sogar ins Krankenhaus.

Immer wieder werden auch in der Region Menschen bei Hundeangriffen verletzt. Nun gab es zwei Fälle in Kaufbeuren und Krumbach.

Freilaufender Hund verletzt Hundebesitzerin in Kaufbeuren

In Kaufbeuren attackierte ein freilaufender Hund den angeleinten Hund einer 53-jährigen Frau in der Poschwitzer Straße. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zwischenfall am Samstagvormittag.

Nach Beissattacke in Kaufbeuren: Polizei sucht nach Hundebesitzer

Die 53-Jährige ging mit ihrem Hund Gassi, woraufhin ihr Tier von einem freilaufenden Hund attackiert. Bei dem Versuch den angreifenden Hund abzuwehren stürzte die Frau jedoch und zog sich leichte Verletzungen zu. Noch ist unklar, wem der freilaufende Hund gehört. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise - auch der Besitzer des Hundes soll sich bei der Polizei Kaufbeuren melden. Die Telefonnummer lautet 08341/933-0.

Frau wird in Krumbach in Geschäft von Hund angefallen

Auch in Krumbach ist eine Frau von einem Hund angegriffen und verletzt worden. Laut der Polizei war eine 38-jährige Frau in einem Geschäft in der Luitpoldstraße beim Einkaufen. Dort lief eine unbekannte Hundebesitzerin an der Frau vorbei und nahm ihren Hund dabei an die kurze Leine. Kurz darauf lockerte die Unbekannte jedoch die Leine wieder und der Hund lief der 38-jährigen Frau hinterher und biss zu.

Hundebesitzerin drückt sich vor Verantwortung: Polizei sucht nach ihr

Direkt im Anschluss drückte sich die Hundehalterin vor den Folgen des Hundebisses und entfernte sich sofort aus dem Geschäft. Die 38-jährige Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Dort musste ein Arzt auch ein Teil des verletzten Gewebes entfernen, um eine Infektion zu verhindern. Bei dem Hund handelt es sich um einen schwarzen Schnauzer. Die Polizei ermittelt gegen die Hundebesitzerin. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Hund, bzw. die Hundehalterin geben können, sollen sich bei Polizei in Krumbach melden. Die Telefonnummer ist die 08282/905-0.

Immer wieder teils schwere Hundeangriffe

Erst am Sonntag hat ein Hund ein fünfjähriges Mädchen in Lindau verletzt. Das Tier biss das Kind in den Rücken. In Oberösterreich hat ein Hund am Montag sogar eine Joggerin getötet.