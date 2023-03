In Markdorf haben Betrüger eine 61-jährige Rentnerin um ihre Ersparnisse gebracht. Mit der bekannten Masche des Schockanrufs überzeugten sie die Frau davon, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht haben soll. Um ihrem Kind das Gefängnis zu ersparen verlangten die Betrüger eine Kaution.

Die Frau ging zu einer Bank und hob mehrere tausend Euro ab. Anschließend übergab sie das Bargeld, wie vereinbart, um etwa 12.30 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhofsplatz in Konstanz-Petershausen (Bruder-Klaus-Straße) an eine fremde Frau.

Beschreibung der Geldabholerin

Die Polizei sucht jetzt die unbekannte Geldabholerin. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben:

25 - 35 Jahre alt und etwa

165 cm groß

Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild und auffallend breit gezeichnete Augenbrauen

Sie trug eine schwarzen Hose und einen beigen Mantel mit fellbesetzter Kapuze, die sie über den Kopf gezogen hatte

Wer hat etwas beobachtet

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Betrugs übernommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Abholerin geben können, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 zu melden.