Zum Wochenstart ist der Winter ins Allgäu zurückgekehrt. Und das wurde einigen Autofahrern zum Verhängnis.

Am Montagvormittag war ein 54-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 310 zwischen Oberjoch und Wertach unterwegs, als er für die winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell in eine Kurve fuhr. Sein Auto geriet daraufhin ins Schlingern, kam mit seinem BMWX1 von der Straße ab und fuhr über eine abgesenkte Leitplanke.

Auto schanzt über Böschung und landet im Wald

Das Auto schanzte anschließend über eine Böschung in ein angrenzendes Waldstück. Der Fahrer sowie die Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei Schnee und Eis war in der Nacht auf Dienstag auch ein Autofahrer auf der B12 in Biessenhofen zu schnell unterwegs. Der Autofahrer schleuderte über die gesamte Breite der B12 und landete schließlich im Graben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.600 Euro.

Autos krachen gegen Verkehrsschilder

Ein paar Kilometer weiter südlich ereignete sich ein ähnlicher Unfall. Eine 22-Autofahrerin fuhr am frühen Dienstagmorgen die Abfahrt der B12 in Richtung Kraftisried hinab. Auch sie war auf der schneebedeckten Straße zu schnell unterwegs. Sie kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.

In der gleichen Nacht landete ein 68-jähriger Autofahrer bei Ruderatshofen in einer Wiese. Weil er zu schnell über die schneebedeckte Fahrbahn fuhr, kam er zwischen Apfeltrang und Wenglingen von der Straße ab und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.