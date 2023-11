Diebe sind an Allerheiligen in eine Einfamilienhaus in Bad Wörishofen eingebrochen und haben Schmuck, eine Schubkarre und einen Tresor gestohlen.

Die Bewohner waren nicht daheim, als an Allerheiligen Einbrecher zwischen 16:45 Uhr und 20:50 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Bad Wörishofener Ortsteil Unteres Hart eingebrochen sind, berichtet die Polizei. Die Diebe durchsuchten das Haus und stahlen diversen Schmuck, einen Tresor sowie eine Schubkarre. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden, den die Einbrecher verursacht haben, beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Polizei sucht Zeugen

Vor Ort ermittelten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Wörishofen und des Kriminaldauerdienstes Memmingen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Wer den Einbruch beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 melden.