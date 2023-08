In einem Hotel in Halblech hat ein Mann sein Hotelzimmer zertrümmert. Grund war das Aus der Beziehung zu seiner Freundin.

Am frühen Samstagmorgen haben mehrere Personen die Polizei alarmiert. Der Grund: Ein lautstarker Streit in einem Hotel in Halblech.

Beziehungsende führt zu Streit in Hotel in Halblech

Vor Ort fanden die Polizeibeamten dann ein völlig aufgelöstes Paar und ein verwüstetes Hotelzimmer vor. Die Beamten fanden heraus, dass sich der 34-jährige Mann und seine 22-jährige Freundin im Urlaub befanden und sich wegen des Endes ihrer Beziehung in Streit geraten waren.

Urlauber verwüstet Hotelzimmer in Halblech

Der 34-jährige Urlauber randalierte daraufhin in dem gemeinsamen Hotelzimmer und verletzte die 22-jährige Frau dabei auch noch leicht. Den Mann erwarten jetzt gleich mehrere Strafanzeigen. Der Schaden im Hotelzimmer wird auf rund 200 Euro geschätzt.