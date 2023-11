Die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat ein Autodieb in Wasserburg. Ein Mann hatte seinen Geländewagen abgestellt und dabei den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Als der bislang unbekannte Täter vorbeikam, fuhr er mit dem Auto davon.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann seinen Geländewagen in einer Obstplantage abgestellt, um Rodungsarbeiten durchzuführen. Dabei ließ er jedoch den Zündschlüssel im Zündschloss stecken. Der unbekannte Täter bemerkte das und fuhr kurzerhand mit dem Wagen davon.

Polizei sucht gestohlenes Auto

Die Polizei konnte trotz durchgeführten Maßnahmen den Geländewagen nicht auffinden. Die Polizei Lindau erinnert daran, den Zündschlüssel immer abzuziehen und an einem sicheren Ort aufzubewahren. "Die Straßenverkehrsordnung schreibt sogar vor, dass ein unbefugter Gebrauch durch Abziehen des Zündschlüssels und Verschließen des Fahrzeugs durch den Fahrer zu verhindern ist", heißt es in der Polizeimeldung. Bei Nichtbeachten wäre ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro fällig.