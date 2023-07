Ob er ungestört Zeit mit einer Freundin verbringen wollte? Ein 18-Jähriger ist am Sonntag in seine ehemalige Wohnung eingedrungen.

Ein Mann verständigte am Sonntagvormittag die Polizei Sonthofen, weil sich in seiner leerstehenden Wohnung in der Falkenstraße unberechtigt Menschen aufhalten würden, berichtet die Polizei. Als seine Ehefrau zusammen mit Polizisten die Wohnung überprüfte, stießen sie auf einen 18-Jährigen und eine 14-Jährige. Der junge Mann war für die Frau kein Unbekannter. Er war der Sohn des Vormieters. Wie sich herausstellte, hatte der amtsbekannte junge Mann nach dem Auszug einen Schlüssel zurückbehalten und sich so wieder Zutritt zu der Wohnung verschafft.

Während er der Wohnung verwiesen wurde, übergaben die Beamten die 14-Jährige an deren Mutter. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.