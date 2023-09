Im Ostallgäu sucht die Polizei aktuell eine Einmietbetrügerin. Die unbekannte Frau hatte sich in Seeg in einem Gästehaus eingemietet und war ohne die Miete zu bezahlen abgereist. Dabei nahm sie auch den Zimmerschlüssel mit.

Nach Angaben der Polizei hatte sich die Frau in der Zeit von Montag bis Mittwoch in ein Gästehaus eingemietet. Sie soll dabei einen leicht verwirrten Eindruck gemacht haben. Am Dienstagmorgen war die Unbekannte verschwunden ohne die Miete zu bezahlen. Die Zimmerschlüssel nahm sie dabei mit. In Nesselwang ist es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die gleiche Frau handelt.

Der Fall in Nesselwang

In Nesselwang hatte sich auch eine Frau von Freitag bis Sonntag in einem Gästezimmer einquartiert. Am Samstag verschwand sie dann, ebenso wie in Seeg, mit den Zimmerschlüsseln. Die Rechnung über 70 Euro bezahlte sie auch nicht. Die Täterin soll der Polizeimeldung zufolge angeblich in Genf wohnen. Als die Polizei die Schweizer Behörden kontaktierte stellte sich heraus, dass diese Frau in der Schweiz völlig unbekannt ist.

Beschreibung der Unbekannten

Die Frau ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank. Sie hat ein rundes Gesicht, kurze blonde Haare und trug eine dunkle Pluderhose sowie ein buntgemustertes Kleid darüber. Laut der Polizeimeldung aus Nesselwang soll sie auffallend dicke Lippen gehabt haben. Der Betreiberin des Gasthauses in Nesselwang gegenüber hatte sie behauptet, eine Pilgerin zu sein. Sie war laut Polizei nur einem dunklen kleinen Rucksack und einer Stofftasche unterwegs.

Die Frau könnte sich noch im Allgäu aufhalten. Zeugen, die sie gesehen haben, sollen sich bitte an die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08363/91230 wenden.