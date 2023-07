Grün eingefärbtes Brunnenwasser hat in den letzten Tagen im Stadtgebiet Ravensburg für Aufsehen gesorgt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatten am Montag Unbekannte das Wasser des Schadbrunnens mit neongrüner Farbe eingefärbt. Am Dienstag sprudelte dann auch das Wasser des Brunnens an der Ecke Karlstraße/ Eisenbahnstraße grün. Bei einer Untersuchung einer Wasserprobe wurde festgestellt, das die grüne Farbe durch Uranin im Wasser verursacht wurde. Der oder die Täter müssen der Polizei Ravensburg zufolge das Uranin in das Wasser gegeben haben.

Stadt erstattet Anzeige wegen Sachbeschädigung

Das eingefärbte Wasser war nicht umwelt- oder gesundheitsschädlich. Dennoch wird die Stadt Ravensburg in beiden Fällen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstatten, weil das Brunnenwasser von mehreren zehntausend Litern getauscht werden musste und hierdurch ein finanzieller Schaden entstand.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht deswegen jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Verschmutzung geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.