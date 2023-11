Im Rahmen eines aufwändigen Ermittlungsverfahren konnte die Polizei zwischenzeitlich fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 29 und 73 Jahren festnehmen. Sie werden unter anderem verdächtigt, im größeren Stil Drogen im Raum Oberschwaben/Allgäu verkauft zu haben.

Polizei findet in Bad Schussenried 100.000 Euro in bar

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg bereits seit dem Frühjahr gegen den Drogenhändlerring. Bereits im September konnten Beamte in Bad Schussenried zwei Tatverdächtige im Alter von 29 und 73 Jahren bei der Übergabe von Kokain festnehmen. Bei den anschließenden Durchsuchungen beschlagnahmte die Polizei über 100.000 Euro Bargeld und weiteres Rauschgift, darunter mehrere Kilogramm Marihuana.

Weitere Durchsuchungen und Festnahmen in Leutkirch und Friedrichshafen

Nachdem die verbleibenden Personen ihren bestehenden Drogenhandel fortsetzten, wurden Anfang November weitere Durchsuchungen im Bereich Leutkirch und Friedrichshafen durchgeführt. Dabei wurden zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 42 und 47 Jahren festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die Polizeibeamten Haschisch und Kokain sicherstellen.

Verdächtige in U-Haft

Gegen die insgesamt fünf im September und im November festgenommenen Verdächtigen erließ das Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft jeweils Haftbefehle, unter anderem wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, und setzte diese in Vollzug. Die dringend Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft dauern weiter an.