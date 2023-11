Mit mehreren Schlägereien und Sachbeschädigungen bekam es die Polizei an Halloween im Allgäu zu tun. In Buchloe bewarfen Kinder ein Haus mit Eiern, weil sie zu wenig Süßigkeiten bekommen hatten.

Hausfassaden in Buchloe, Ottobeuren und Ichenhausen mit Eiern beworfen

Weil sie ihrer Meinung nach zu wenig Süßigkeiten bekommen hatten, bewarfen Kinder am Halloween-Abend eine Hauswand in Buchloe mit Eiern. Dabei hatte der Hausbewohner extra eine Schüssel mit Süßigkeiten vor seine Haustür gestellt, um den Kindern an Halloween eine Freunde zu machen. Doch die vier Kinder bekamen offenbar nicht genug und wollten alle Süßigkeiten, die in der Schüssel waren, mitnehmen, berichtet die Polizei. Doch der Mann erklärte, dass jeder nur eine Süßigkeit nehmen dürfe, damit für andere Kinder auch noch etwas übrig bleibe. Doch damit waren die vier überhaupt nicht einverstanden. Zum Dank bewarfen sie die Hauswand des Mannes mit Eiern und rannten davon.

Rohe Eier an der Haustür und Fassade seines Einfamilienhauses entdeckte auch ein Mann in Ottobeuren, nachdem eine Gruppe am Halloween-Abend an seiner Haustür geklingelt hatte und dann davongerannt war. Der Schaden dürfte etwa 100 Euro betragen.

Deutlich höher fällt mit 500 Euro der Schaden in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) aus. Vermutlich Jugendliche hatten Eier gegen die Hausfassade eine 49-Jährigen geworfen und Böller vor dem Haus gezündet. Einer davon wurde wohl auch gegen die Hauswand geworfen, denn dort brach teilweise der Putz heraus.

Diebe stehlen Holz-Galgen in Füssen

Deko für die eigene Halloween-Feier brauchten dagegen wohl noch Unbekannte in Füssen. Denn sie stahlen in der Lechstadt einen Pranger aus Holz, der vor einem Gasthof stand. Die Diebe dürften am Dienstag zwischen 20:00 und 21:00 Uhr zugeschlagen haben.

Schlägerei auf Halloween-Party in Bad Wörishofen

Handfest zur Sache ging es in der Nacht auf Mittwoch auf einer Halloween-Party in Bad Wörishofen. Im Ortsteil Stockheim brach unter vier Partygästen eine Schlägerei aus. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Weil alle Beteiligten stark alkoholisiert waren, dauern die Ermittlungen der Polizei Bad Wörishofen noch an.

Prügeleien in Clubs in Friedrichshafen und Markdorf

In der Halloween-Nacht flogen auch die Fäuste in zwei Clubs in Friedrichshafen und Markdorf. In Friedrichshafen schlugen zwei Gruppen, die aus jeweils fünf Personen bestand, aufeinander ein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, um die Gruppen zu trennen. Was der Auslöser für die Schlägerei ist und wie genau ist abgelaufen ist, konnte die Polizei in der Nacht nicht mehr herausfinden. Ein 27-jähriger Mann wurde bei der Prügelei derart verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Auch in Markdorf eskalierte am frühen Mittwochmorgen auf dem Parkplatz einer Diskothek ein Streit zwischen mehreren alkoholisierten Männern. Es kam zum Gerangel. Dabei traten mehrere Täter auf einen 27-jährigen Mann ein. Dieser wurde leicht verletzt.

Mann wird in Kempten zusammengeschlagen

Ungefähr zur gleichen Zeit wurde in Kempten ein 39-jähriger Mann bei einer Schlägerei verletzt. Ein unbekannter Mann schlug ihn am Rathausplatz ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Bevor die Polizei vor Ort eintraf, konnte der Unbekannte flüchten. Zeugen beschrieben ihn folgendermaßen:

ca. 25 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

dunkles Haar

Tätowierung am Hals

dunkel gekleidet

Schlägerei unter Jugendlichen in Bad Grönenbach

Wegen gefährlicher Körperverletzung, Unterschlagung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz müssen sich einige Jugendliche in Bad Grönenbach verantworten. Die Jugendlichen hatten sich am Halloween-Abend am Marktplatz gestritten, weswegen die Polizei anrückte. Als die Beamten die siebenköpfige Gruppe im Alter von 15 bis 18 Jahre überprüfte, stellte sich heraus, dass einer der jungen Männer seinen Kontrahenten mit einer Metallkette geschlagen hatte. Dieser blieb glücklicherweise jedoch unverletzt.

Bei den übrigen Jugendlichen fanden die Beamten unter anderem ein verbotenes Einhandmesser, Böller, Tabakerzeugnisse und eine fremde EC-Karte. Die Jugendlichen wurden jeweils den Eltern übergeben.

Randale am Bahnhof Lindau-Reutin

Zu Randale kam es in der Halloween-Nacht um kurz vor 3:00 Uhr am Bahnhof Lindau-Reutin. Ein 61-jähriger Mann rastete aus, weil er kein Taxi mehr bekommen hatte. Der Mann geriet derart in Rage, dass er Fahrradständer durch die Gegend warf und diese damit beschädigte. Außerdem trat er eine Delle in die Tür eines Polizeifahrzeugs der Bundespolizei. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann über 1,6 Promille intus hatte. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis. Er muss sich strafrechtlich für die begangenen Sachbeschädigungen verantworten.

Polizei sucht nach Zeugen

Im Fall der Sachbeschädigungen in Ottobeuren (Telefonnummer der Polizei: 08331/1000) und Ichenhausen (Telefonnummer der Polizei: 08221/9190) sowie des Diebstahls in Füssen (Telefonnummer der Polizei: 08362/91230) und der Schlägerei in Kempten (Telefonnummer der Polizei: 0831/99090) bittet die Polizei um Zeugen-Hinweise.