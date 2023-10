In Tettnang ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sechs Männer. Offenbar ist in der Nacht auf Montag ein Streit in einer Bar außer Kontrolle geraten.

Die beiden 33 und 25 Jahre alte Männer sind am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr vor einer Bar in der Schlossstraße bei einer Schlägerei leicht verletzt worden. Einer der beiden Männer war laut Polizei zunächst in der Gaststätte mit einem 24-Jährigen in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug und beleidigte der 24-Jährige seinen Kontrahenten.

Sechs gegen Zwei

Anschließend mischten sich immer mehr Gäste ein, bis sich der Streit auf die Schlossstraße verlagerte, wo insgesamt sechs Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren das Duo verprügelten. Erst als die Polizei anrückte, ließen die Angreifer von ihren Opfern ab. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.