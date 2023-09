Am Dienstagnachmittag ist es an einer Lindauer Schule zwischen zwei Schülerinnen zu einer Schlägerei gekommen. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren wegen eines Diebstahls in Streit geraten.

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei gegen 15.00 Uhr die körperliche Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen in einer Schule gemeldet. Die beiden jungen Damen waren wegen eines zuvor begangenen Diebstahls in Streit geraten.

Verdacht auf Gehirnerschütterung

Aus dem Streit entwickelte sich dann der Polizeimeldung zufolge eine handfeste Auseinandersetzung. Der Rettungsdienst brachte anschließen die 16-Jährige mit Verdacht einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus nach Lindau. Die Beamten leiteten gegen beide Mädchen ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitig begangener Körperverletzung ein.

Mehrere Schüler an Diebstahl beteiligt

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stieß die Polizei noch auf Hinweise zu dem Streitauslöser. Mehrere Schüler der Schule sollen an dem Diebstahl aus einer Umkleidekabine beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.