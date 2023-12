Ein Schlag ins Gesicht hat am Freitag ein Mann in einem Supermarkt im Kemptener Stadtteil Sankt Mang kassiert. Er hatte sich nach Ansicht des Angreifers gegenüber seinem Neffen im Ton vergriffen.

Männer geraten in Kemptener Supermarkt aneinander

Handfest zur Sache ging es am Freitag gegen 18:00 Uhr in einem Supermarkt in Kempten, im Stadtteil Sankt Mang. Die Polizei wurde dort zu einer wechselseitigen Körperverletzung gerufen, wie die Polizei berichtet. Vor Ort zeigten sich die Kontrahenten, ein 22-Jähriger und ein 47-jähriger Mann, uneinsichtig.

Kind aggressiv angesprochen - Onkel schlägt Mann die Hand ins Gesicht

Der 22-Jährige sagte gegenüber der Polizei, dass der 47-Jährige seinen zweijährigen Neffen in aggressivem Tonfall angesprochen habe. Weil er dies für unangebracht hielt, schlug der dem 47-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Anschließend trat er mit dem Fuß auf die Brille seines Kontrahenten, die im Gerangel zu Boden gefallen war.

47-Jähriger drückt Kontrahenten gegen Wand und zerreißt Jacke

Der 47-Jährige soll daraufhin den 22-Jährigen gegen die Wand gedrückt und seine Jacke zerrissen haben Beide Männer erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung gegen einander. Der Sachschaden beläuft sich auf 230 Euro.