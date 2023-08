Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Sonntagabend in einer Gaststätte in Buchloe eskaliert. Dabei wurde einer der beiden verletzt.

Die beiden Männer im Alter von 47 und 53 Jahren waren am Sonntagabend in einer Gaststätte an der Mindelheimer Straße in Buchloe aneinandergeraten, wie die Polizei berichtet. Es ging darum, dass der 47-Jährige den 53-Jährigen über die sozialen Netzwerke beleidigt hatte.

Polizei Buchloe leitet gegen beide Männer Strafverfahren ein

Der 53-Jährige revanchierte sich am Sonntagabend nun dafür. Er verpasste seinem Widersacher mehrere Schläge ins Gesicht und verletzte ihn damit. Die Polizei Buchloe leitete gegen beide Männer ein Strafverfahren ein.