Zwei Männer haben am Sonntag einen 26-Jährigen in einem Lindauer Club verprügelt. Hinterher stellte sich heraus, dass es der Falsche war.

Opfer eines Missverständnisses wurde in der Nacht auf Sonntag offenbar ein 26-jähriger Mann in einem Club in der Bregenzer Straße in Lindau. Wie die Polizei berichtet, stand der junge Mann gegen 02:00 Uhr in der Raucherecke des Clubs, als zwei Männer auf ihn losgingen.

Mann geht in Lindauer Club auf 26-Jährigen los und rammt ihm die Faust ins Gesicht

Ein 55-jähriger Mann und eine weitere, bisher unbekannte Person verpassten ihm Faustschläge ins Gesicht. Anschließend nahm ein unbekannter Security-Mitarbeiter den 26-Jährigen in den Schwitzkasten und brachte ihn nach draußen. Vor der Disco stürzte der 26-Jährige zusammen mit dem Security-Mitarbeiter zu Boden und verletzte sich. Als der junge Mann aufstehen wollte, war wieder der 55-Jährige zur Stelle und schlug ihn nochmals ins Gesicht.

Für den 26-Jährigen dürfte das alles ein ziemlicher Schock gewesen sein. Schließlich hatte er keine Ahnung, warum die Männer vollkommen unvermittelt auf ihn losgegangen waren.

55-Jähriger hatte 26-Jährigen mit einem anderen Mann verwechselt

Hinterher stellte sich heraus, dass der 55-Jährige und der Unbekannte auf den Falschen losgegangen waren. Der 55-Jährige hatte den 26-Jährigen mit einem anderen Mann verwechselt, berichtet die Polizei. Als das schließlich auch dem 55-Jährigen dämmerte, lud er den 26-Jährigen als Wiedergutmachung auf mehrere Getränke ein und gab ihm Schmerzensgeld. Für den junge Mann war das aber offenbar nicht genug. Er wandte sich trotzdem an die Polizei und erstattete Anzeige.

Polizei ermittelt Hintergründe

Die Hintergründe der Verwechslung sind laut Polizei noch nicht bekannt. Die Beamten der Polizeiinspektion Lindau versuchen nun diese zu ermitteln. Für den 55-Jährigen könnte die ganze Aktion schwerwiegende Konsequenzen haben. Denn Körperverletzungen und auch schon versuchte Körperverletzungen sind in Deutschland strafbar. Sie werden laut Strafgesetzbuch mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet.