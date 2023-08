Im Schigebiet Wilder Kaiser ist am Freitagnachmittag eine Urlauberin aus Deutschland aus dem Sessellift gefallen. Die Frau war mit ihrer vierjährigen Enkelin unterwegs.

Am Freitagnachmittag hat sich in Going (Tirol) im Skigebiet Wilder Kaiser ein schwerer Liftunfall ereignet. Eine 75-jährige Frau aus Deutschland war kurz vor dem Ausstieg aus dem Sessellift Astbergbahn gestürzt.

Liftfahrt mit Enkelin: Deutsche Urlauberin stürzt aus Sessellift

Laut der Polizei war die 75-jährige Frau mit ihrer vierjährigen Enkelin in einer Gondel des 4er-Sesselliftes der Astbergbahn gesessen. Gegen 14:45 Uhr - kurz vor der Bergstation - öffnete die Frau dann den Rückhaltebügel. Dabei verlor sie vermutlich das Gleichgewicht und kippte nach vorne. Die Urlauberin stürzte daraufhin rund eineinhalb Meter in die Tiefe und prallte auf dem Betonboden der Liftstation auf.

Mit Retttungshubschrauber in Klinik geflogen

Dabei zog sich die Frau schwere Gesichtsverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Mitarbeiter der Astbergbahn wurde die 75-jährige Deutsche mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein geflogen.

Astbergbahn gehört zur Schiwelt Wilder Kaiser

Die Skiwelt Wilder Kaiser ist eines der größten Skigebiete Österreichs und liegt auf dem Gebiet der Tiroler Bezirke Kufstein und Kitzbühel. Insgesamt können Skifahrer hier 90 Liftanlagen und 225 Pisten nutzen. Das Skigebiet weist 284 Kilometer Pisten auf. Rund 1.700 Schneekanonen sollen für Schneesicherheit in dem beliebten Skigebiet sorgen. Rund 229 Kilometer Abfahrt können so mit Kunstschnee präpariert werden. Je Stunde können die Lifte im Skigebiet Wilder Kaiser bis zu 146.656 Personen transportieren.

Astbergbahn auch im Sommer beliebt

Der Astberg liegt im Gemeindegebiet von Going und ist 1.267 Meter hoch. Die Astbergbahn ist 1.472 Meter lang und bringt auch im Sommer viele Gäste zur Bergstation. Von dort aus sind beispielsweise leichte Wanderungen zum beliebten Astbergsee möglich.