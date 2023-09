In Lindau stand am Mittwoch ein Schießstand in Vollbrand. Die Feuerwehr schaffte es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und einen Waldbrand zu verhindern.

Um kurz vor 11 Uhr am Mittwochvormittag ging bei den Einsatzkräften die Meldung eines Brandes in Lindau ein. In einem Wäldchen, das zwischen dem Motzacher Weg und der B12 liegt, war auf dem Schießstand eines Schützenheimes ein Feuer ausgebrochen.

Feuer auf Gelände von Schießstand in Lindau: Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Eine Reihe an Zielscheiben, die auf dem Gelände des Schießstandes als Ziele im Freien aufgestellt sind, stand in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte deshalb aus. Die Einsatzkräfte schafften es das Feuer unter Kontrolle zu bringen, teilte eine Polizeisprecherin gegenüber all-in.de mit. Weil der Schießstand sich in einem Wald befindet, war auch ein Ausbreiten der Flammen auf umstehende Bäume möglich. Durch die schnellen Löscharbeiten schaffte es die Feuerwehr, einen möglichen Waldbrand zu verhindern. Die Ursache für den Brand ist noch unklar - ebenso wie die Summe des daraus entstandenen Sachschadens.

Weitere Informationen folgen!