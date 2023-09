In Lechbruck ist am Dienstagvormittag eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand geraten. Die Feuerwehr ist aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt.

In Lechbruck läuft aktuell ein Einsatz wegen eines Scheunenbrandes. Etwa 50 Feuerwehrleute sind seit etwa 10 Uhr vormittags im Einsatz um ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohngebäude zu verhindern. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Wie lange der Einsatz dauert ist noch nicht absehbar.

Feuerwehrmann erleidet Kreislaufzusammenbruch

Während des Einsatzes erlitt der Polizei zufolge einer der Feuerwehrmänner einen Kreislaufzusammenbruch. Der Vorfall habe allerdings nichts mit dem Brand zu tun, so eine Sprecherin der Polizei.

Weitere Informationen folgen.