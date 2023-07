Mit einer besonders perfiden Masche hat eine Frau am Freitag, den 7. Juli in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) eine Seniorin beklaut. Die Unbekannte hatte angeboten der Dame die Einkäufe nach Hause zu tragen. In der Wohnung des Opfers angekommen stahl sie dann die Kreditkarte.

Die Täterin hatte die 80-jährige Seniorin gegen 14:00 Uhr am Bahnübergang am Stachus angesprochen und angeboten, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Die ahnungslose Frau nahm das Angebot an und ging gemeinsam mit der Unbekannten zu ihrer Wohnung. Dort angekommen klaute die Frau die Kreditkarte samt notierter Pin. Anschließend hob die Diebin der Polizei zufolge einen vierstelligen Geldbetrag an einem Automaten ab.

Beschreibung der Verdächtigen

Die Polizei Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Frau mit folgender Beschreibung:

Ca. 30 Jahre alt

Knapp 180 cm groß

armlange, lockige Haare

Wer kennt die Frau?

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Frau. Wer sie kennt oder auch ein Opfer ihrer Masche geworden ist, soll sich unter der Telefonnummer 07575/2838 bei der Polizei melden.