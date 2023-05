Bei Türkheim hat ein Schäferhund ein trächtiges Reh angegriffen. Ein Jäger musste das schwer verletzte Tier erschießen.

Wie die Polizei berichtet, hat der Schäferhund am 01. Mai ein trächtiges Reh in Türkheim, östlich der Wiedergeltinger Straße angegriffen. Bei dem Angriff wurde es so schwer verletzt, dass ein Jäger es erlösen musste. Die Hundehalterin meldete den Vorfall selbst bei der Polizei. Die Polizei bittet Hundebesitzer, ihre Hunde in der Nähe von Wildtierbereichen anzuleinen, wenn ihre Hunde nicht absolut sicher bei ihren Besitzern bleiben. Bereits das Aufscheuchen des Wildes kann in der Folge zu Verletzungen des Wilds auf der Flucht oder in der Nähe von Straßen zu Verkehrsunfällen führen.