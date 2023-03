Ein Schäferhund hat eine 53-jährige Frau am Donnerstag bei Blaichach mehrmals gebissen. Die Frau war der Polizei nach mit ihrem Rad auf dem Iller-Radweg zwischen Immenstadt und Sonthofen unterwegs. Gegen 15:30 Uhr fiel sie dann plötzlich ein freilaufender Hund in der Nähe des Ortwanger Sees an.

Hund beißt Frau gleich mehrmals

Der Schäferhund biss die Radfahrerin mehrmals in ihr Bein. Erst danach nahm die 62-jährige Halterin des Tieres ihren Hund an die Leine. Anschließend lief sie mit ihm davon. Die 62-Jährige konnte jedoch von Zeugen identifiziert werden. Die Radfahrerin erlitt einen Schock. Außerdem bescherte ihr der Angriff Schmerzen an der Wade. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Immenstadt unter 08323/96100 zu melden.