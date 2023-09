Ein russischer Fahrgast hat einen Fernzug in Bad Endorf zum Nothalt gezwungen. Der Mann war im Bordrestaurant völlig ausgetickt.

Bereits am Samstag musste der Fernreisezug Railjet Xpress von Wien nach Innsbruck in Bad Endorf im Landkreis Rosenheim einen Nothalt einlegen. Der Grund: Ein russischer Fahrgast war im Speisewagen völlig ausgetickt und hatte eine Zugbegleiterin bedroht.

Fernzug von Wien nach Innsbruck: Mann randaliert im Zug

Laut der Bundespolizei war der 47-jährige russische Staatsangehörige durch sein Verhalten im Speisewagen aufgefallen. Der Mann hatte die Tischplatte an seinem Sitzplatz zerkratzt, schrie wild herum und warf mit Gegenständen um sich.

Fahrgast bedroht und attackiert Zugbegleiterin

Eine Zugbegleiterin forderte den Mann daraufhin auf, sich zu beruhigen. Daraufhin bedrohte der 47-Jährige die Zugbegleiterin mit Messer und Gabel und stieß die Frau gegen einen Tresen im Bordrestaurant. Da die Situation zu eskalieren drohte, beschloss der Zugchef einen Nothalt in Bad Endorf.

Randale im Fernzug: Mann in Klinik gebracht

Dort nahmen Beamte der Polizeiinspektion Prien den Randalierer fest und übergaben ihn der zuständigen Bundespolizei. In der Dienststelle in Rosenheim verhielt sich der Mann weiter aggressiv und versuchte seinen Kopf gegen eine Wand zu schlagen. Der Mann wurde von einem Arzt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ein durchgeführer Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille.

Railjet: Schnellster Zug in Österreich fährt verschiedene Bahnhöfe in Europa an

Der Railjet Xpress ist der Markenname für mehrere Fernverkehrsverbindungen der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB). Die Züge fahren Bahnhöfe in Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, der Schweiz, Slowakei und Italien an und gehören zu den schnellsten Zügen der Welt. Railjets wurden bei der ÖBB erstmals 2008 eingesetzt und fahren Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h. Der ÖBB setzt insgesamt rund 60 dieser Züge im Schienenverkehr ein.