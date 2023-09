Während eines Wahlkampf-Auftritts des rechtsextremen Afd-Politikers Höcke gab es in Kaufbeuren am Samstag eine große Gegendemo.

Während im Gablonzer Haus im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz ein Wahlkampfauftritt der Afd stattfand, demonstrierten nur wenige Meter entfernt viele Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer gegen die Veranstaltung. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nahmen rund 800 Gegendemonstranten an der Versammlung teil. Diese Gegendemonstration sei friedlich und störungsfrei verlaufen, so die Polizei in einer Mitteilung.

Afd-Versammlung vor Gablonzer Haus

Während die Afd-Veranstaltung im Gablonzer Haus stattfand, hatte die Partei zeitgleich auch eine Versammlung vor dem Veranstaltungsort angemeldet. Dort seien rund ein Dutzend Personen anwesend gewesen, so die Polizei. Auch diese Veranstaltung sei ohne Störungen abgelaufen.

Breites Bündnis gegen Afd-Veranstaltung

Wie die Allgäuer Zeitung berichtet, hatte das "Bündis gegen Höcke" zu der Gegenveranstaltung eingeladen. Dieses besteht aus Privatpersonen, Parteien und Verbänden. Unter anderem sprach auch Oberbürgermeister Stefan Bosse bei der Gegendemo. Die Kirche bezog bei der Veranstaltung ebenfalls klar Stellung. Mehr Informationen über die Veranstaltungen am Samstag findet ihr auf allgaeuer-zeitung.de