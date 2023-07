Am Freitagnachmittag ist eine Canyoninggruppe im Bachbett des Fischbachs nahe Ruhpolding auf einen toten Wanderer gestoßen.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem toten um einen 82-jährigen Mann aus dem Landkreis Altötting. Demnach war der Mann auf dem Rückweg von Staubfall in Richtung Ruhpolding alleinbeteiligt vom Weg abgekommen und durch ein steiles Waldgebiet in das Bachbett gestürzt.

Kein Empfang am Fundort

Die Canyoninggruppe befand sich auf einer Wanderung im Fischbach vom Heutal aus kommend in Richtung Ruhpolding, als der Guide der Gruppe die Leiche entdeckte. Weil der Guide am Fundort jedoch keinen Empfang hatte, musste er zunächst weitergehen und konnte erst am Ende des Baches die Polizei rufen.

Bergung mit Polizeihubschrauber

Wegen des steilen Geländes musste die Polizei die Leiche mit einem Polizeihubschrauber bergen. Dafür erhielt die Polizeistation Ruhpolding Unterstützung von zwei Bergführern der Alpinen Einsatzgruppe Grassau. Weil keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vorliegen, gehen die Ermittler von einem tragischen Unfall aus.