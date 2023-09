An der Ruderhofspitze in Tirol sind zwei österreichische Bergsteiger in Bergnot geraten und mussten mit einem Hubschrauber gerettet werden.

Laut der Landespolizei Tirol waren die beiden österreichischen Bergsteiger im Alter von 26 Jahren am Samstag gegen 9:45 Uhr an der Talstation der Stubaier Gletscherbahnen zu einer Hochtour auf die Ruderhofspitze (3.474 m) aufgebrochen. Auf einer Höhe von etwa 3.400 Metern gaben die zwei Männer dann die Gipfelbesteigung auf. Grund: Beide Männer waren den technischen Herausforderungen des Geländes nicht mehr gewachsen.

Ruderhofspitze: Österreichische Bergsteiger müssen mit Hubschrauber gerettet werden

Gleichzeitig trauten sich die Männer auch den Abstieg nicht mehr zu. Letztendlich setzten sie einen alpinen Notruf ab und wurden im Anschluss von einem Polizeihubschrauber geborgen. Im Anschluss wurden die Männer ins Tal gebracht. Nach Angaben der Polizei hatten die Männer die Hochtour unterschätzt und waren schlecht vorbereitet und nicht ausreichend ausgerüstet.

Besteigung der Ruderhofspitze: Anspruchsvolle Tour

Die Ruderhofspitze liegt in den Alpeiner Bergen im österreichischen Bundesland Tirol. Sie gehört zu den meistbestiegenen Bergen im Stubai. Grund hierfür ist eine gute Panoramasicht. Die Erstbesteigung erfolgte im August 1864. Die Ruderhofspitze ist in einer sechsstündigen Hochtour von der Franz-Senn-Hütte aus erreichbar. Die Tour gilt als anspruchsvoll. Unter anderem müssen auf einer Länge von neun Kilometer 1.390 Höhenmeter absolviert werden.