In der Nacht auf Freitag haben zwei Männer einen Prostituierten in Kempten brutal attackiert. Einer der Täter sitzt jetzt in U-Haft.

Nach Angaben der Polizei hatten zwei Männer den 30-jährigen Prostituierten in der Nacht zum Freitag abgepasst, als dieser gerade ein Bordell in der Kottener Straße über den Hinterausgang verlassen wollte. Einer der Männer, ein 26-Jähriger, schlug dem 30-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Auch als sein Opfer auf dem Boden lag, trat der 26-jährige weiter auf den 30-Jährigen ein. Der 30-jährige Mann wurde durch die Attacke unter anderem am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Angriff auf Prostituierten in Kempten: Täter sitzt in Untersuchungshaft

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die beiden Männer am Tatort zunächst nicht mehr antreffen. Im Zuge der Fahndung nahmen sie den 26-jährigen Täter dann allerdings fest. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten ordnete am Samstag Untersuchungshaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an. Der 26-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Der zweite Mann befindet sich auf freiem Fuß. Derzeit ist noch unklar, ob auch er sich an dem Angriff auf den 30-jährigen Prosituierten beteiligt hat.

Gewaltattacke an Bordell in Kempten: Täter und Opfer waren bekannt

Laut der Kriminalpolizei kannten sich der Täter und das Opfer. Zwischen den Männern soll es bereits im Vorfeld eine Auseinandersetzung wegen mehrerer Bordellbesuche gegeben haben.