In Kressbronn ist am Sonntagmorgen ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der 63-Jährige hatte offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Motorroller verloren.

Der Vespa-Fahrer war der Polizei zufolge auf der Argenstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Landesstraße abbiegen. Wegen der offenbar nicht angepassten Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanke und landete im Grünstreifen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.