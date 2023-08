Rund 10.000 Besucher tauchten beim Römerfest 2023 im Archäologischen Park Cambodunum in die Vergangenheit ein. Laut Stadt Kempten war das ein Besucherrekord.

Bei schönem Wetter zog es am vergangenen Wochenende 10.000 große und kleine Gäste in den Archäologischen Park Cambodunum in Kempten, wie das städtische Kulturamt bekannt gibt. Darstellerinnen und Darsteller aus ganz Deutschland, Österreich und Frankreich belebten den Römerpark und zogen zahlreiche Familien aus Kempten und dem Allgäu, aber auch Touristen aus Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Frankreich, Österreich oder der Schweiz an.

Lagerleben, Gladiatorenkämpfe und Reiterspiele beim Römerfest 2023 in Kempten

"Ich habe so viele Familien erlebt, die das ganze Wochenende auf dem Römerfest im Archäologischen Park verbracht haben. Unser Römerfest ist ein großes Familienfest“, freute sich Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) beim Spaziergang über das Festgelände.

10.000 kleine und große Gäste besuchten nach Angaben der Stadt Kempten am vergangenen Wochenende das Römerfest 2023 im Archäologischen Park Cambodunum. Kulturamt Kempten

Höhepunkte des zweitägigen Römerfestes waren die Reiterspiele der Legionsreiter der Legio XXI Rapax, die Gladiatorenkämpfe von Amor Mortis und das römische Lagerleben, das das gesamte Festgelände in eine lebendige römische Stadt verwandelte. Auf der Wiese patrouillierten die Legionärs-Truppen, die römische Linsensuppe kochte über dem Holzfeuer und die Drehscheibe der Töpferwerkstatt stand nicht still. Köchinnen, Schmiede, Korbflechterinnen und Bronzegießer luden an ihren Ständen alle ein, zu probieren, selbst Hand anzulegen und direkt in Kontakt zu treten.

Besucher probieren römische Speisen und schnitzen Anhänger aus Knochen

"Es war ein beeindruckendes Römerfest, das für alle Generationen das römische Erbe mit allen Sinnen erlebbar gemacht hat“, zog Oberbürgermeister Kiechle Bilanz. "Es war einfach toll zu sehen, wie Forschung, Handwerk und Besuchernähe hier am Originalschauplatz zusammentrafen und wunderbare Begegnungen ermöglicht wurden“, freute sich Dr. Maike Sieler, Leiterin des APC, über die Atmosphäre. Auch die Darsteller freuten sich über das große Interesse des Publikums.

Auch interessant für dich: Das Erbe der Römer in Bayern

Römerland Bayern: Große Landesausstellung soll nach Kempten kommen

Die Reiterspiele der Legionsreiter der Legio XXI Rapax gehören zu den Höhepunkten des Römerfestes 2023 in Kempten. Kulturamt Kempten

Beim Mitmachprogramm entstanden hunderte von römischen Haarkränzen. Die Besucher schnitzten zahlreiche Anhänger aus Knochen, beschrieben Papyrusblätter und probierten römische Speisen.

"Wir sind überwältigt von den vielen positiven Rückmeldungen“, sagte Kulturamtsleiter Martin Fink. Das nächste Römerfest Cambodunum findet nach Angaben der Stadt Kempten im Sommer 2025 statt.

Mehr Bilder vom Römerfest 2023 findet ihr bei allgaeuer-zeitung.de