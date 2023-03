Am Sonntag sind bei Rodelunfällen im österreichischen Tirol zwei Menschen verletzt worden. Ein 44-jähriger Niederländer kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der Niederländer hatte am Nachmittag laut Polizei auf der Rodelbahn "Gerlosstein" die Kontrolle über seinen Rodel verloren. In der Folge prallte er mit dem Rodel gegen eine Holzbegrenzung in einem Kurvenbereich. Er zog sich dabei eine schwere Verletzung zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

Deutsche verletzt sich in Sölden

Ein weiterer Rodelunfall ereignete sich in Sölden. Dort rodelte eine 29-jährige Deutsche auf der Rodelbahn "Gaislachkogl". In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihren Rodel und prallte in eine Bretterwand, die als Absturzsicherung dient. Sie verletzte sich dabei am Unterschenkel und wurde nach der Erstbehandlung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.