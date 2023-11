In einem Betrieb in Rieden am Forggensee sind am Mittwochmorgen zwei Arbeiter verletzt worden. Die Männer hatten eine Maschine gereinigt.

Nach Angaben der Polizei sind zwei Arbeiter bei der Reinigung einer Maschine in einem Unternehmen in Rieden am Forggensee leicht verletzt worden. Die beiden Männer hätten die Maschine am Mittwochmorgen gereinigt. Dabei sei dann sogenannter Glasperlenstaub ausgetreten und in die Raumluft geraten.

Die beiden Männer hatten den Staub daraufhin eingeatmet und klagten im Anschluss über Schwindel und Atembeschwerden. Die 38 und 43 Jahre alten Männer wurden vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen verletzten sich bei den Unfall nicht. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus.