Eine 58-jährige Frau ist mit ihrem E-Bike zwischen Hopfen am See und Rieden am Forggensee gestürzt. Weil sie sich schwer verletzte, rückte ein Rettungshubschrauber an.

Es war am späten Samstagnachmittag, als die 58-jährige E-Bike-Fahrerin einen Feldweg zwischen Hopfen am See und Rieden am Forggensee entlang fuhr. Wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei vermutet, kam die Frau vom Schotterweg nach links ab und kollidierte mit dem kantigen Teil eines Fahrsilos.

Quetschungen, Wunden und Bruch

Dabei zog sich die 58-Jährige Quetschungen im Toraxbereich, mehrere Schürfwunden und einen Oberschenkelhalsbruch zu. Die schwer Verletzte wurde zur Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Schaden von 300 Euro.