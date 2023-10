Bei einem Arbeitsunfall in Marktoberdorf ist ein Mann am Dienstag schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Arbeitsunfall in der Max-von-Eyth-Straße in Marktoberdorf ist ein 52-jähriger Mann am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Laut der Polizei wollte der Lagerist einen Sattelzug im Bereich einer Laderampe einweisen. Dabei habe der 37-jährige Fahrer des Sattelzugs allerdings die Handbremse nicht korrekt betätigt und der LKW rollte plötzlich zurück, so die Polizei weiter.

52-jähriger Lagerist bei Arbeitsunfall eingeklemmt

Der 52-jährige Arbeiter wurde zwischen dem Vorderreifen des Sattelzuges und einer Wand eingeklemmt. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei glücklicherweise nicht. Der Fahrer des LKW muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.