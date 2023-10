In Kempten hat die Polizei am Mittwoch die Diebestour einer Seniorin beendet. Die 64-Jährige war auf frischer Tat beim Diebstahl aus einer Drogerie erwischt worden.

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr wurde eine 64-jährige Ladendiebin auf frischer Tat in einer Drogerie in der Fischerstraße erwischt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wiesen die Beamten der Beschuldigten weitere vier Taten nach.

Sonnenbrille und verschiedene Kosmetika erbeutet

Der Polizeimeldung zufolge soll die Frau am Tattag ab mittags eine Sonnenbrille und verschiedene Kosmetika aus insgesamt fünf Geschäften gestohlen haben. Das Diebesgut trug die Beschuldigte bei sich, den genaue Entwendungsschaden kann die Polizei erst nach Rücksprache mit den betroffenen Geschäften ermitteln.