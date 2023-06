Am Sonntagnachmittag fuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Rennrad auf der Straße Am Bichl in Lechbruck, als es zu einem Unfall kam. Die Rennradfahrerin hatte wohl einen Absperrpfosten übersehen, teilt die Polizei mit.

Rennradfahrerin bei Lechbuck gegen Absperrpfosten gekracht

Gegen eben diesen Pfosten fuhr die Radfahrerin. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Unfallklinik.

Fahrradhelm verhindert schlimmere Verletzungen

Die 54-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Fahrradhelm. Wie die Polizei sagt, verhinderte der Helm noch schlimmere Verletzungen.