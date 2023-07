Drei Freunde fahren bei Pfronten mit ihren Rennrädern. Dabei fährt einer seinem Vordermann zu nah auf. Es kommt zum Sturz.

Am Samstagvormittag ereignete sich bei Pfronten laut Polizei ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Rennradfahrer. Drei Freunde fuhren dort zusammen hintereinander mit ihrem Rennrad. Sie fuhren dabei in etwa 40 km/h schnell, als der vorderste sich kurz nach hinten umdrehte.

Unfall mit Rennrad bei Pfronten - Helm verhindert Schlimmeres

Dabei schwenkte sein Rad nach links. Der dahinter fahrende 49-jährige Radfahrer war mit seinem Vorderrad so dicht am Hinterrad seines Vordermanns, dass es zu einem Kontakt kam. Dieser kleine Kontakt reichte aus, dass der 49-jährige stürzte. Er schlug mit der Schulter und Kopf auf und musste vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Helm, den der 49-jährige trug, verhinderte vermutlich schwere Kopfverletzungen.