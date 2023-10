Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Polizei am Mittwoch ins Ravensburger Gefängnis gerufen. Ein Mann versuchte nicht aus-, sondern einzubrechen. Am Ende landete er in einer Fachklinik.

Wer im Gefängnis sitzt, möchte da so schnell wie möglich wieder raus. Dass aber jemand freiwillig in den Knast will und das auch noch mit jeden Mitteln versucht, ist ziemlich ungewöhnlich. Genau das ist aber am Mittwoch in der Justizvollzuganstalt im Ravensburger Stadtteil Hinzistobel passiert. Ein 30-jähriger Mann, der offenbar verwirrt war, versuchte zunächst an der Torwache ins Gefängnis zu kommen.

Mann klettert über Stacheldrahtzaun auf Mauer und springt drei Meter in die Tiefe

Als ihm das verwehrt wurde, kletterte er über einen Stacheldrahtzaun auf eine Mauer und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Nachdem ihn die Beamten aufforderten, von der Mauer herunterzukommen, sprang er etwa drei Meter in die Tiefe und versuchte anschließend zu fliehen.

Die Polizisten waren jedoch schneller und nahmen ihn fest. Ein Rettungswagen brachte ihn schließlich ins Krankenhaus. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er in eine Fachklinik gebracht.