In einer Ferienwohnung in Überlingen ist am Samstagmorgen eine zunächst freundschaftliche Rauferei eskaliert. Am Ende mussten beide Beteiligten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Laut Polizeiangaben würgte ein 20-Jähriger seinen zwei Jahre jüngeren Bruder bis zur Bewusstlosigkeit. Außerdem schlug er ihm mehrfach ins Gesicht. Der jüngere Bruder erlitt schwere Verletzungen und flüchtete aus der Wohnung in die benachbarten Gärten.

Täter bricht sich Handgelenk

Der 20-jährige Täter brach sich bei der Auseinandersetzung das Handgelenk. hn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei geht davon aus, dass beide Beteiligten betrunken waren.