Über Kempten war am Sonntagnachmittag ein große Rauchwolke zu sehen. Der Grund: Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb.

In einem Entsorgungsbetrieb in der Zeppelinstraße in Kempten ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war sogar aus größerer Entfernung zu sehen.

Laut der Polizei in Kempten war das Feuer am frühen Nachmittag auf dem Hof des Entsorgungsbetriebes ausgebrochen. Ursprung sei Abfall gewesen. Da dieser in einer sogenannten Lagerbox untergebracht war, sei kein vermutlich größerer Schaden entstanden, so die Polizei auf Nachfrage von all-in.de weiter. Die alarmierte Feuerwehr - unter anderem aus Leubas - konnte den Brand schnell ablöschen. Informationen über Verletzte lagen der Polizei gegen 14:25 Uhr nicht vor.

19 Bilder Markus Dorer

Weitere Informationen folgen.