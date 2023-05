Wegen eines Feueralarms sind am Dienstag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Mittelschule in Marktoberdorf angerückt.

In der Teeküche der Mittelschule in Marktoberdorf hatte sich starker Rauch gebildet. Der Grund dafür war schnell gefunden. Jemand hatte dort wohl versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet, auf der eine Plastikwanne stand.

Plastikwanne fängt zu rauchen an und löst Rauchmelder aus

Daraufhin entwickelte sich starker Rauch, was den Rauchmelder Alarm schlagen ließ.

Die Feuerwehr, die mit 16 Mann im Einsatz war, entsorgte die Reste der Plastikwanne und lüftete die Teeküche. Bis auf die Plastikwanne, an der ein kreisrundes Loch entstand, kam es glücklicherweise zu keinem weiteren Schaden.