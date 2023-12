Ausgeraubt wurde am Montag ein Mann in Memmingen. Er hatte gerade Geld an einem Bankautomaten abgehoben, als er von zwei Männern überfallen wurde. Doch das ließ der 26-Jährige nicht auf sich sitzen.

Männer rauben Mann auf offener Straße in Memmingen aus

Auf offener Straße überfallen wurde am Montagabend gegen 21:45 Uhr ein 26-jähriger Mann in der Ottobeurergasse in Memmingen, berichtet die Polizei. Wenige Minuten zuvor hatte er noch Geld an einem Bankautomaten in der Lindentorstraße abgehoben. Dann stellten sich zwei Männer im Alter von 35 und 40 Jahren ihm in den Weg und gingen in gewaltsam an, so die Polizei. Einer der Männer riss dem 26-Jährigen den Geldbeutel aus der Hand. Dann flüchteten beide in Richtung Reichshainpark.

Opfer holt sich Unterstüzung und nimmt Verfolgung der beiden Räuber auf

Geistesgenwärtig sprach der 26-jährige einen 23-jährigen Autofahrer an, der in dem Moment zufällig vorbeikam, und bat ihn um Hilfe. Dann nahme beide die Verfolgung der beiden Diebe auf. Ihnen gelang es den jüngeren der beiden nahe der Bahnhofstraße einzuholen und zu überwältigen. Weil der 26-Jährige außerdem den zweiten Täter genau beschreiben konnte, gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Memmingen wenig später, auch den anderen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Beamten griffen ihn nahe der Webergasse auf.

Tatverdächtige Männer müssen in Untersuchungshaft

Weil es sich bei dem Raubüberfall um ein schweres Delikt handelt, übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen die weiteren Ermittlungen. Beide Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen am nächsten Tag beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Diesem reichte die vorliegende Beweislage aus, um die beiden Tatverdächtigen postwendend in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Beamten brachten sie in zwei unterschiedliche Gefängnisse.

Zu ganz ähnlichen Raubüberfällen ist es Ende November in Kempten und Immenstadt gekommen. Dort hatten zwei Seniorinnen gerade Geld von der Bank abgehoben, als Männer ihnen den Geldbeutel stahlen.