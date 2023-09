In Kempten haben Unbekannte am späten Freitagabend überfallen und ausgeraubt. Die vier Täter hatten den Mann in der Nähe eines Lebensmittelmarktes plötzlich angegriffen und zusammengeschlagen

Das 30-jährige Opfer war der Polizeimeldung zufolge gegen 23:10 Uhr zu Fuß in der Salzstraße in Kempten unterwegs. Etwa auf Höhe des in der Salzstraße, Ecke Eberhardstraße, liegenden Lebensmittelmarktes traf er auf eine Gruppe von vier Männern, die sich offensichtlich stritten. Als die Gruppe auf den 30-Jährigen aufmerksam wurde, griffen diese ihn unvermittelt mit Faustschlägen an.

Schlag gegen Kopf

Der Mann wurde dabei auch am Kopf getroffen. Der Polizei gegenüber gab der 30-Jährige an, nach den Schlägen benommen am Boden liegen geblieben zu sein. Die Täter hätten die Flucht ergriffen. Nachdem der 30-Jährige wieder zu sich gekommen war, musste er feststellen, dass die Angreifer ihm seine Geldbörse sowie sein Mobiltelefon geklaut hatten.

Beschreibung der Täter

Der Mann erlitt bei dem Überfall Prellungen am Kopf und im Gesicht, konnte aber nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das Opfer konnte die vier Personen lediglich als männlich, etwa 14-24 Jahre alt, dunkel gekleidet und dunkelhaarig beschreiben.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Kempten hat in Zusammenarbeit mit der Kripo Memmingen die ersten Ermittlungen vor Ort durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Raubüberfall oder möglicherweise auch eine lautstarke Auseinandersetzung mehrerer Personen beobachten konnten. Hinweise werden unter Telefonnummer 0831/9909-0 entgegengenommen.