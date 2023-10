Opfer eines Raubüberfalls ist am Freitag ein Mann in Kempten geworden. Ein Unbekannter sprang aus dem Gebüsch, schlug den Mann und raubte ihm sein Geld.

Der 55-jährige Mann war nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 18:45 Uhr in der Spitalhofstraße in Kempten in Richtung Bühl unterwegs. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack mit Einkäufen. Plötzlich sprang ein Mann aus einem Gebüsch neben den Bahngleisen und riss den 55-Jährigen an seinem Rucksack zu Boden, heißt es im Polizeibericht.

Unbekannter schlägt und tritt Mann in Kempten und fordert Geld

Anschließend trat er dem Mann gegen die Beine, verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht und forderte Geld. Der 55-Jährige gab ihm daraufhin seine Geldbörse.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

25 bis 35 Jahre alt

etwa 1,95 Meter groß

dunkles Haar

er sprach Deutsch mit Akzent

dunkle Kleidung

55-jähriger Mann erstattet erst am Montag Anzeige bei der Polizei

Der 55-jährige Mann erstattete erst am Montag Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Kripo Kempten nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0831/99090 an die Polizei wenden.