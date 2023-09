Im Juli diesen Jahres hat ein Unbekannter in einer Tankstelle in Mühldorf am Inn eine Angestellte bedroht und Geld erbeutet. Jetzt hat die Polizei offenbar einen Verdächtigen festgenommen.

Am Abend des 6. Juli 2023 kam es der Polizei zufolge zu dem Raubüberfall auf die Tankstelle. Der zunächst unbekannte Täter bedrohte dabei eine Angestellte und raubte Bargeld aus der Kasse. Unmittelbar nach der Tat konnte der Täter unerkannt flüchten.

Ermittlungen und Zeugenaussagen führen zu Verdächtigem

Damals leitete die Polizei soft Suchmaßnahmen ein, bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Maßnahmen blieben jedoch vorerst erfolglos. Das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Mühldorf am Inn übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein dann die weiteren Ermittlungen. Wie die Polizei in einer Pressemeldung am heutigen Dienstag mitteilte, führten die umfangreichen Ermittlungen und Zeugenbefragungen zu einem Verdächtigen.

Heranwachsender in U-Haft

Beamte der Polizei Burghausen verhafteten am Sonntagmorgen den dringend Tatverdächtigen, einen heranwachsenden Mann aus Serbien. Noch am selben Tag wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser setzte den erlassenen Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der mutmaßliche Räuber in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.