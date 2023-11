Ende Oktober klopfte ein Frau bei einer Seniorin in Memmingen an der Haustür, drängte sich in ihre Wohnung und stahl ihr Geld. Am Freitag nahm die Polizei eine Tatverdächtige fest.

Am Sonntag, 29. Oktober, wurde eine betagte Seniorin in ihrer Wohnung am Frauenkirchplatz in Memmingen überfallen und ausgeraubt. Eine unbekannte Frau klopfte bei der Rentnerin an die Haustür. Als diese öffnete, drängte sich die Frau in die Wohnung der Seniorin und zwang sie ihr Geld herauszugeben.

Raubüberfall in Memmingen: Pflegedienst bekommt über Hausnotruf alles mit

Der alten Dame gelang es noch, ihren Hausnotruf zu drücken. Die Drohungen der Unbekannten schüchterten sie aber derart ein, dass sie nach ihrem Geldbeutel suchte, um der Frau zunächst einen geringen Geldbetrag zu geben. Als die Frau aber sah, dass noch mehr Geld im Portemonnaie war, griff sie nach dem restlichen Geld und flüchtete.

Der Pflegedienst, der die Seniorin betreut, bekam das alles über den Lautsprecher des Hausnotrufs mit und alarmierte die Polizei. Als die Beamten an der Wohnung der Seniorin eintrafen, war die Frau aber schon weg.

Kripo fahndet intensiv nach Täterin und nimmt Frau fest

Das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Memmingen fahndete anschließend intensiv nach der Täterin, berichtet die Polizei. Sie identifizierte eine 38-jährige Frau als Tatverdächtige und beantragte einen Haftbefehl. Am Freitag brachten die Beamten die Frau zum zuständigen Ermittlungsrichter. Aufgrund der Beweislage setzte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl in Vollzug und die Beamten lieferten die Tatverdächtige in ein Gefängnis ein.